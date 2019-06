Weichenarbeiten in Köln: Behinderungen am Wochenende

Der Regionalexpress 1 in Richtung Hamm wird in dieser Zeit ab Köln Ehrenfeld umgeleitet über Neuss. Die Regionalbahn 38 entfällt zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz. Züge von und nach Amsterdam über Frankfurt Hbf und Frankfurt Flughafen halten vorübergehend in Köln Messe/Deutz statt in Köln Hauptbahnhof. Züge von und nach Brüssel fahren über Köln-Ehrenfeld. Bei den ICE- und IC-Zügen über die Rheinstrecke in Richtung Norden verlängert sich die Reisezeit um bis zu 10 Minuten. Diese Züge werden über die rechte Rheinstrecke umgeleitet und halten dann in Köln Messe/Deutz und in Bonn-Beuel.