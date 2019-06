Nächstes Erstrunden-Aus: Kohlschreiber verliert in Halle

Halle/Westfalen (dpa) - Nach seinem Erstrunden-Aus in Stuttgart hat Philipp Kohlschreiber auch sein Auftaktspiel beim Rasenturnier in Halle/Westfalen verloren. Der Turniersieger von 2011 unterlag am Montag in der ersten Runde dem auf Platz 68 der Weltrangliste geführten US-Amerikaner Steve Johnson mit 3:6, 3:6. Für den deutschen Tennisprofi war das Match nach nur 68 Minuten beendet.

Von dpa