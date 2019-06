ADAC: Ab Mittwoch wegen Fronleichnam wieder volle Autobahnen

Laut dem Landesbetrieb sollten sich Autofahrer auch am Freitag auf Staus und Behinderungen einstellen. Dann nämlich treffen Tagesausflügler auf Berufspendler. Im Rückreiseverkehr komme laut ADAC Nordrhein noch hinzu, dass in Berlin und Brandenburg die Sommerferien starten und in Baden-Württemberg und Bayern die Pfingstferien zu Ende gehen. Deshalb bilden sich nach Angaben des Automobilclubs im Süden sowie auf den Routen in Richtung Norden schon am Samstag Staus.