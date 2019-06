Per Instagram: US-Talent kündigt Wechsel zu Schalke an

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 steht vor der Verpflichtung des 18-jährigen Mittelstürmers Matthew Hoppe. Der US-Amerikaner wurde in einer Fußballakademie des FC Barcelona in den Vereinigten Staaten ausgebildet und wechselt von der Nachwuchsakademie der Katalanen in die von Norbert Elgert trainierte U 19 des Fußball-Bundesligisten. Offiziell bestätigt haben die Gelsenkirchener den Transfer noch nicht, stattdessen verkündete der Stürmer selbst seinen Wechsel auf Instagram. «Ich bin extrem glücklich und dankbar, mitteilen zu können, dass ich meinen ersten Profivertrag beim FC Schalke 04 unterzeichnet habe», schreibt der 18-Jährige.