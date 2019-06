Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 44-jähriger Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit dem Sportwagen einer 74-Jährigen in Wuppertal tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann zur gleichen Zeit wie die Frau eine ansteigende Straße hoch. Wie die beiden kollidierten, war laut Polizei noch unklar. Sie suchte nach Zeugen des Unfalls am Samstag.

Von dpa