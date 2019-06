Großbrand in Duisburger Niederrheintherme

Duisburg (dpa/lnw) - Großbrand in der Duisburger Niederrheinterme: Eine Blocksauna und ein 15 Meter langer Bereich des sogenannten Gradierwerks, einer Holzanlage in der salzhaltige Luft inhaliert werden kann, standen in der Nacht zum Montag in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Da sich keine Personen mehr auf dem Gelände im Duisburger Stadtteil Röttgersbach befanden, sei niemand verletzt worden.

Von dpa