Vier Porsche auf Hof eines Autohauses ausgebrannt

Köln (dpa/lnw) - Auf dem Hof eines Kölner Autohauses sind in der Nacht zu Montag vier Porsche abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie mitteilte. Kurz vor 2 Uhr waren die Einsatzkräfte wegen des Brandes an der Fröbelstraße in Köln-Ehrenfeld alarmiert worden. Weitere Details konnte die Behörde zunächst nicht nennen. Auch die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.

Von dpa