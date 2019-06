Zverev: Langzeit-Vertrag mit Turnier in Halle denkbar

Halle (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev könnte sich eine langfristige Bindung an das Turnier in Halle/Westfalen nach dem Vorbild von Roger Federer vorstellen. «Ich würde hier liebend gerne bis zum Ende meiner Karriere spielen», sagte der 22 Jahre alte Hamburger am Sonntag bei einer Pressekonferenz. «Ich fühle mich hier unheimlich wohl. Ich hätte nichts dagegen, einen entsprechenden Vertrag mit dem Turnier abzuschließen, so wie Roger Federer.»

Von dpa