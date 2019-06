41-Jähriger sticht Obdachlosem mit Messer in Oberkörper

Köln (dpa/lnw)- Ein 41-Jähriger hat in Köln einen Obdachlosen mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden Männer seien am Freitagabend beim gemeinsamen Grillen in einem Park in Streit geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei stach der Mann dem 38-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von dpa