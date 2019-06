Schwer verletzt: 55-Jähriger prallt gegen Lastwagen

Krefeld (dpa/lnw) - Der Fahrer eines Oldtimers ist in Krefeld gegen einen geparkten Lastwagen gefahren und schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war am Samstag mit seinem dreiräderigen Wagen unterwegs, als sich plötzlich ein Reifen löste, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle über seinen Oldtimer und prallte gegen einen geparkten Lastwagen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Laut Polizei sei noch unklar, warum sich der Reifen gelöst hatte.

Von dpa