Zweijähriger klemmt Fuß in Tisch ein: Feuerwehr befreit ihn

Ennepetal (dpa/lnw) - Ein Zweijähriger hat sich in Ennepetal an einem Tisch eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Junge war am Samstag mit seinem Fuß zwischen die Metallstäbe des Möbelstücks geraten, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Eltern bekamen das Kind nicht wieder heraus. Einsatzkräfte mussten eine Metallstrebe mit einer Säge durchtrennen, um den Jungen zu befreien. Der Zweijährige wurde unverletzt und wohlauf seinen Eltern übergeben.

Von dpa