NRW-Grüne: Konzept für moderneres Bildungssystem

Neuss (dpa/lnw) - Die NRW-Grünen wollen mit einem moderneren Bildungskonzept wieder schlagkräftiger in der Bildungspolitik werden. Kinder und Jugendliche dürften angesichts von Globalisierung, Digitalisierung und tiefgreifenden gesellschaftlichen Prozessen nicht auf eine «Welt von gestern» vorbereitet werden, sagte Landeschef Felix Banaszak am Samstag beim Landesparteitag in Neuss. «Es reicht nicht, einmal eine Ausbildung für den Rest des Lebens zu machen.»

Von dpa