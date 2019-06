Abschied von St. Lambertus am Tagebau Hambach

Morschenich (dpa) - Die meisten haben ihr Heimatdorf Morschenich zwar schon verlassen, aber der Abschied von der Kirche war trotzdem traurig: Am Tagebau Hambach ist am Samstag die letzte katholische Kirche für den Braunkohleabbau entweiht worden. Bei der Messe in St. Lambertus wurde die Urkunde des Aachener Bischofs Helmut Dieser verlesen, wonach das Gebäude nicht mehr für kirchliche Zwecke genutzt werden darf. Rund 180 Menschen waren zu dem Gottesdienst gekommen. Vor der von der Polizei abgesicherten Kirche standen auch einige wenige Demonstranten.