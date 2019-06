Baerbock warnt Grüne vor Nabelschau

Neuss (dpa/lnw) - Nach dem Höhenflug der Grünen bei der Europawahl und in Umfragen warnt Bundesparteichefin Annalena Baerbock ihre Partei vor einer Nabelschau. Es wäre ein großer Fehler, wenn die Grünen jetzt um sich selbst kreisten, sagte Baerbock am Freitagabend bei einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen Grünen in Neuss. «Es ist wichtig, dass wir jetzt auf dem Boden bleiben.» Der derzeitige Zuspruch sei kein Selbstläufer. «Wenn wir jetzt bequem werden und sagen, es ist alles schon geritzt, dann wird das in ein paar Monaten schon wieder ganz anders aussehen.»

Von dpa