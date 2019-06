Messerattacke auf Ex-Freundin: Soldat zu Haft verurteilt

Bonn (dpa/lnw) - Wegen eines brutalen Messerangriffs auf seine Ex-Freundin hat das Bonner Landgericht einen Bundeswehrsoldaten am Freitag zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Urteil erging wegen schwerer Körperverletzung - ursprünglich war der 24-Jährige wegen versuchten Mordes angeklagt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mann der 23-Jährigen im vergangenen Juli nachts vor ihrer Bonner Wohnung aufgelauert, sie in den Schwitzkasten genommen und mit dem Messer am Hals verletzt. Als die Frau weglaufen wollte, stach er ihr zehn Mal in den Rücken.

Von dpa