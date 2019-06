Bochum (dpa/lnw) - Die Landesreiterstaffel NRW bekommt ein neues Zuhause für mehr als 30 Pferde. Nach einiger Suche habe man sich für ein Gelände am «Hof Rüsing» in Bochum-Wattenscheid entschieden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Liegenschaft solle spätestens 2021 von den Polizeipferden und ihren Reitern bezogen werden. Die Planungen für Neu- und Umbauarbeiten seien im Gange.

Von dpa