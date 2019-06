Nach Leichenfund in Wupper: Polizei geht von Unfall aus

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach dem Fund der Leiche eines 43 Jahre alten Mannes in der Wupper geht die Polizei von einem Unfall aus. Ersten Ermittlungen nach sei es wahrscheinlich, «dass er aus irgendwelchen Gründen in die Wupper gestürzt ist», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Obduktion habe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden geliefert. Die Ermittlungen dauerten am Freitag an.

Von dpa