Wochenend-Wetter in NRW: Bis zu 24 Grad und Gewitter

Essen (dpa/lnw) - Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird wechselhaft und etwas kühler als am Freitag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind Höchsttemperaturen von 24 Grad zu erwarten. Der DWD rechnet vor allem am Samstag mit Schauern und Gewittern. Auch am Sonntagvormittag könne es vereinzelte Schauer und Gewitter geben, aber nachmittags klare der Himmel voraussichtlich etwas auf. Einem Sprecher des DWD zufolge sorgt schwacher Wind dafür, dass die Luft trotz Gewitter und warmer Temperaturen nicht unangenehm drückend wird.

Von dpa