Küken töten: NRW-Ministerin begrüßt Urteil aus Leipzig

Münster (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) begrüßt das Urteil aus Leipzig zum umstrittenen Kükentöten. «Das Bundesverwaltungsgericht hat klar gesagt, dass das Töten von männlichen Küken nicht mit dem Grundsatz des Tierschutzes vereinbar ist. Das werten wir in NRW als Durchbruch», sagte die Ministerin am Donnerstag in Münster. Das Land habe zwar formal in der Revision nicht Recht bekommen. «Das Töten ist nur noch für einen Übergangszeitraum erlaubt. Jetzt geht es darum, diesen Übergangszeitraum so kurz wie möglich zu halten», sagte Heinen-Esser. Sie sprach von wenigen Monaten.

Von dpa