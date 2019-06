Grundsatzurteil zum Kükentöten erwartet

Nordrhein-Westfalen hatte unter der früheren rot-grünen Landesregierung den Brütereien die langjährige Praxis 2013 untersagt. Zwei Betriebe klagten dagegen. In den Vorinstanzen bekamen sie Recht. Das Oberverwaltungsgericht in Münster entschied, dass die wirtschaftlichen Interessen der Brütereien ein vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes seien. Über die Revisionen gegen diese Urteile hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Mai ausführlich mündlich verhandelt. Der entscheidende Punkt ist, wie Belange der Geflügelwirtschaft gegen die des Tierschutzes abzuwägen sind.