Auto stößt mit Lkw zusammen: 92-Jähriger tot

Hürth (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ist ein 92 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch in Hürth bei Köln ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr er mit seinem Wagen auf der Landesstraße 495 plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lkw zusammen. Der 92-Jährige starb noch am Unfallort. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.

Von dpa