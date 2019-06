Ausmaß des Insektensterbens wird genauer erforscht

Essen (dpa/lnw) - Das Landesumweltamt will das Ausmaß des Insektensterbens in Nordrhein-Westfalen ermitteln. Wie das Amt am Mittwoch mitteilte, sei das Ausmaß des Insektenschwunds bei der großen Mehrzahl der rund 25 0000 Insektenarten in NRW nicht bekannt. Erforscht sei lediglich der Bestand von rund 3000 in der Roten Liste erfassten Insektenarten. Von ihnen sei gut die Hälfte gefährdet oder bereits ausgestorben. Ziel des landesweiten Projekts sei es daher, sich einen breiteren Überblick zu verschaffen.

Von dpa