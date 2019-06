Pistole mit Schalldämpfer bei Islamisten gefunden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ermittler haben bei einem als besonders gefährlich eingestuften Islamisten in Düsseldorf eine Pistole mit Schalldämpfer und Munition entdeckt. Dennoch sei der Versuch gescheitert, den 31-jährigen hinter Gitter zu bringen - und das bereits zum zweiten Mal, berichtete ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Dienstag auf Anfrage. Der «Spiegel» hatte zuerst berichtet.

Von dpa