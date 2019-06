Schulministerin, Eltern und Lehrer gegen «Time-Out-Klasse»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Notorische Störer sollen in Nordrhein-Westfalen nicht - wie kürzlich in Österreich diskutiert - in sogenannte «Auszeit-Klassen» abgesondert werden. Probleme ließen sich nicht einfach wegsperren, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Schulen seien Orte des Erziehens und Lernens und keine Orte der Bestrafung.

Von dpa