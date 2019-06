Wegen des Regens kam es außerdem in einer Baugrube zu einem «massiven Wassereinbruch». Eine Wasserleitung wurde dabei beschädigt, weshalb ein Gehweg unterspült wurde und Teile eines angrenzenden Gebäudes durch das Wasser freigelegt wurden. Der Wasseraustritt aus der Leitung konnte aber gestoppt werden.

Nach einem stürmischen Pfingstwochenende kam es am Montagabend in Nordrhein-Westfalen mancherorts zu Gewittern. Besonders betroffen waren neben Gebieten am Niederrhein, das Ruhrgebiet und das Münsterland, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.