250 Meter langer Ölteppich schwimmt auf Ruhr in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Ein mehrere Hundert Meter langer Ölteppich auf der Ruhr hat in Duisburg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Dieselöl verteilte sich am Sonntag auf etwa 250 Metern Länge und 15 Metern Breite auf dem Ruhrdeich, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit einer Ölsperre verhinderten die Einsatzkräfte, dass sich der Ölteppich weiter ausbreitet. Diesen entsorge das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Wie das Öl in die Ruhr kommen konnte, war am Sonntag unklar. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtet.

Von dpa