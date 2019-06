Laschet zurückhaltend bei Unionsruf nach Soli-Abschaffung

Berlin (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich zurückhaltend über die Unionsforderung nach einer kompletten Abschaffung des Solidaritätszuschlags geäußert. «Es wäre gut, wenn wir in dieser Wahlperiode endlich eine erste Entscheidung dazu treffen und beginnen, etwas umzusetzen, was wir seit 30 Jahren versprechen», sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der «Welt am Sonntag». Die Soli-Abschaffung für 90 Prozent der Zahlenden ist bereits im Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode vereinbart, die Forderungen aus CDU und CSU gehen aber darüber hinaus und zielen auf eine vollständige Abschaffung für alle Zahler.

Von dpa