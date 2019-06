Ditib beklagt «Anteilslosigkeit» der deutschen Gesellschaft

Köln gedenkt an diesem Sonntag des Anschlags des «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU). Am 9. Juni 2004 hatten NSU-Mitglieder vor einem Friseursalon in Köln-Mülheim eine Nagelbombe gezündet. 22 Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Diese Woche waren im Stadtteil Mülheim Flugblätter mit Hakenkreuzen und Gewaltaufrufen gegen Muslime in Briefkästen verteilt worden. Nach den Tätern wird gesucht.