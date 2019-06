Zeitung: FC Chelsea an Leverkusener Bailey interessiert

Derzeit könnte der Europa-League-Sieger zwar Profis verpflichten, würde für diese aber bis Ende Juni 2020 keine Spielgenehmigung erhalten. Chelsea war bestraft worden, weil der Club in 29 Fällen gegen die Regeln zur Verpflichtung Minderjähriger verstoßen haben soll.

Bailey hat in Leverkusen eine durchwachsene Saison hinter sich, kam aber nach dem Trainerwechsel von Heiko Herrlich zu Peter Bosz wieder besser in Form. Der Jamaikaner hat noch einen Vertrag bis 2023 bei Bayer, würde also wohl eine hohe Ablöse kosten. Nach dem Wechsel von Julian Brandt zu Borussia Dortmund dürften die Leverkusener wenig Interesse am Abschied einer weiteren Zukunftshoffnung haben.