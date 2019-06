Baumgart will mit Paderborn auch in Bundesliga mutig spielen

Paderborn (dpa) - Trainer Steffen Baumgart will den offensiven Stil des SC Paderborn auch nach der überraschenden Rückkehr in die Fußball-Bundesliga beibehalten. «Wir werden an unserer Spielweise festhalten», sagte er im Interview der «Bild am Sonntag». «Wir müssen aus den wenigen Fehlern, die wir uns leisten können, das Maximale lernen. Ziel aber bleibt es, weiter mit Mut nach vorne zu spielen und uns nicht hinten einzuigeln.» Er brauche allerdings «kein Experte zu sein, um zu sagen, dass wir Abstiegskandidat Nummer eins sind».