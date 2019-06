Leiche von Seniorin entdeckt: Verbrechen wahrscheinlich

Borgholzhausen (dpa/lnw)- In einer Wohnung in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) hat die Polizei die Leiche einer Seniorin gefunden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Frau getötet wurde, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Beamte entdeckten die Tote am Samstagmorgen in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. «Die Identität ist noch nicht geklärt», sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» berichtet.

Von dpa