Borgholzhausen (dpa/lnw)- In einer Wohnung in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) hat die Polizei die Leiche einer 86 Jahre alten Frau gefunden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Seniorin getötet wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag gemeinsam mitteilten. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Von dpa