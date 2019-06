Rasen-Tennisturnier in Halle hat neuen Titelsponsor

Halle/Westfalen (dpa) - Nach dem Insolvenzantrag des Modeherstellers Gerry Weber hat das Tennisturnier im westfälischen Halle einen neuen Titelsponsor bekommen. In diesem Jahr wird die Rasen-Veranstaltung den Namen eines Gesundheitsdienstleisters (Noventi) tragen. Das teilten die Turnier-Organisatoren am Samstag nach der Unterzeichnung eines Dreijahresvertrages mit. Über die finanzielle Beteiligung machten beide Seiten keine Angaben. Details der Zusammenarbeit in den Jahren 2020 und 2021 würden im Herbst dieses Jahres geklärt, hieß es.