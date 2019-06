Karambolage von fünf Autos in Olpe: Fünf Verletzte

Olpe (dpa/lnw) - Bei einem Crash mit fünf Autos sind in Olpe fünf Menschen verletzt worden. Ein 30 Jahre alter Mann bemerkte den Rückstau an einer Baustellen-Ampel zu spät und fuhr mit seinem Wagen gegen ein Auto vor ihm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug des 30-Jährigen geriet dann in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei weiteren Autos. Zudem wurde ein weiteres Auto in der Ampel-Schlange beschädigt.

Von dpa