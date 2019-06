Fußballtrainerin Grings traut sich die Männer-Bundesliga zu 

Düsseldorf (dpa) - Fußballtrainerin Inka Grings strebt ein Engagement in der höchsten Spielklasse der Männer an. «Ganz nach oben, in die Männer-Bundesliga», sagte die frühere Torjägerin im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Samstagausgabe) auf die Frage nach ihren Ambitionen. «Das traue ich mir auch zu. Wenn ich die Ziele nicht hätte, wäre ich nicht im Leistungssport.» Seit April trainiert die 40-jährige Düsseldorferin den SV Straelen am Niederrhein, mit dem sie in die fünftklassige Oberliga abgestiegen ist.

