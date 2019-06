Prozessauftakt um versuchten Mord an Mutter in Jüchen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Acht Monate nach dem mörderischen Messerangriff auf eine 29 Jahre alte Mutter zweier Kinder in Jüchen hat in Mönchengladbach der Prozess gegen ihren Ehemann begonnen. Der 35-Jährige ist am Landgericht wegen versuchten Mordes angeklagt. Das zur Tatzeit getrennt lebende Paar war aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und hat zwei Kinder. Der Ehemann war einen Monat nach der Tat von Zielfahndern in Italien aufgespürt und festgenommen worden.