NRW-Bauministerin gegen Vorstoß zum Einfrieren der Mieten

«Nur ein Mehr an Wohnungsbau ist der beste und nachhaltigste Schutz für Mieterinnen und Mieter», sagte Scharrenbach der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Die «unausgegorene Berliner Landespolitik» torpediere das Erreichen der Klimaschutzziele im Gebäudebereich. «Das, was die Berliner Landesregierung anbietet, vergiftet nachhaltig das Klima», kritisierte Scharrenbach. In NRW suche die Landesregierung dagegen den Schulterschluss mit der Wohnungswirtschaft, dem Mieterbund sowie den Kommunen. Nur so lasse sich eine nachhaltige Wohnungsmarktpolitik erreichen.