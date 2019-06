Düsseldorf (dpa/lnw) - Kurzzeitpflege soll künftig auch in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern möglich sein. NRW wolle mit dieser Option neue Wege gehen, kündigte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf an. Bislang kann Kurzzeitpflege nur im Pflegeheim angeboten werden.

Von dpa