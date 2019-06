Junge Frau in Auto gezerrt und verschleppt

Celle (dpa/lni) - Drei Männer sollen eine junge Frau aus Celle verschleppt und nach Nordrhein-Westfalen gebracht haben. Die 18-Jährige wurde am Donnerstagmorgen in ein Auto gezerrt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hatte um Hilfe geschrien und vergeblich versucht, sich zu wehren. Die von einer Zeugin alarmierte Polizei nahm die Fahndung auf. Beamte eines Mobilen Einsatzkommandos konnten das Auto am Nachmittag in Celle stoppen und die drei Insassen festnehmen.

Von dpa