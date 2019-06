Enkel soll 79-Jährige in Köln ermordet haben

Die Staatsanwaltschaft sieht einen dringenden Tatverdacht des Heimtückemordes. Das Amtsgericht Köln hat bereits einen Haftbefehl erlassen. Die 79-Jährige war am Mittwoch tot in ihrem Haus gefunden worden. Der Enkel war nach der Tat geflüchtet, wurde am Donnerstagabend jedoch in einem Hotel in München festgenommen. Er soll demnächst nach Köln überstellt werden.