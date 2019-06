Der nackte Jogger war der 19-Jährigen gegen 21.30 Uhr in einem Waldstück begegnet. «Der Mann lief an ihr vorbei und bog dann in einen anderen Waldweg ab», teilte die Polizei mit. Ermittelt wird wegen exibitionistischer Handlungen. Der Mann sei Mitte 50 bis Anfang 60 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen.