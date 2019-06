Lebenslang-Urteil für drei Morde rechtskräftig

Gießen/Karlsruhe (dpa/lhe) - Das Urteil gegen eine Frau wegen Mordes an drei Menschen binnen weniger Wochen in Hessen und Düsseldorf ist rechtskräftig. Die Revision der Angeklagten sei verworfen worden, teilte eine Sprecherin des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe am Freitag mit. Zuvor hatte der «Gießener Anzeiger» darüber berichtet. Die Frau aus Aachen war im Januar 2018 wegen Mordes aus Habgier zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Gießen erkannte zudem auf die besondere Schwere der Schuld und ordnete Sicherungsverwahrung für die damals 36-Jährige an.

Von dpa