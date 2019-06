Frau bei Unfall mit Pferdekutsche lebensgefährlich verletzt

Nideggen (dpa/lnw) - Eine Frau ist bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche in der Nähe von Nideggen in der Eifel lebensgefährlich verletzt worden. Aufgefunden wurde die Kutsche nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag von einem Mann in einem Feld. Der Mann leistete bei der Frau erste Hilfe und befreite danach auch das Pferd, das in dem Gefährt noch eingespannt war und sich in einem Stacheldrahtzaun verfangen hatte.

Von dpa