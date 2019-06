Risse in der Wand: Haus in Düsseldorfer Innenstadt evakuiert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen Rissen an der Fassade ist ein mehrstöckiges Haus in der Düsseldorfer Innenstadt aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Außerdem wurde der Bereich am Donnerstag weiträumig abgesperrt, wie die Feuerwehr mitteilte. Direkt angrenzend an das beschädigte Gebäude finden demnach Abrissarbeiten statt. Wie viele Menschen das Haus verlassen mussten, war zunächst unklar.