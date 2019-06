Verkehrsminister Wüst hält nichts von kostenlosem Nahverkehr

Köln (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) ist gegen einen komplett kostenlosen Nahverkehr. Man müsse die vorhandenen finanziellen Mittel in den Ausbau des Streckennetzes investieren statt in Gratis-Tickets, sagte Wüst am Donnerstag in Köln. «Kostenfreier ÖPNV bringt nur denen etwas, die schon eine Anbindung haben», sagte Wüst. Viele Kommunen in NRW seien bislang zu schlecht versorgt. «In meiner Heimatstadt Rhede ist seit 30 Jahren kein Zug gefahren, da hat man nichts von einem kostenlosen Ticket», sagte Wüst.

Von dpa