Helfer retten bewusstlose Mutter und Kleinkind aus Auto

Bochum (dpa/lnw) - Vier Männer haben eine bewusstlose Mutter und ihr Kind durch blitzschnelles Handeln aus einem Auto befreit und dadurch Schlimmeres verhindert. Einem Passant fiel in Bochum-Wattenscheid die regungslos hinter dem Steuer sitzende Frau und der schreiende, offenbar nach Luft schnappende ein Jahr alte Junge in einem Pkw auf, der in einem Gewerbegebiet am Straßenrand parkte. Fenster und Türen des Fahrzeugs waren bei sommerlichen Außentemperaturen verschlossen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

