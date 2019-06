Urteil nach Leichenfund: Zehn Jahre Haft für Ehemann

Bielefeld (dpa/lnw) - Die Leiche wurde rund ein Jahr nach der Tat in einer Bielefelder Garage gefunden: Für den Tod seiner Ehefrau soll ein Mann aus Bünde im Kreis Herford für zehn Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Bielefeld verurteilte den 49-Jährigen am Donnerstag wegen Totschlags. Die Richter gingen dabei davon aus, dass er 2017 seine 34-jährige Ehefrau nach einer angedrohten Trennung erwürgte, weil er Angst hatte, das gemeinsame Kind nicht mehr sehen zu können. Nach der Tat versteckte der wegen Betrugs vorbestrafte Deutsche dem Urteil zufolge die Leiche in der Garage. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Von dpa