Gewitter und Starkregen nicht so schlimm wie befürchtet

Der Deutsche Wetterdienst in Essen (DWD) hatte zuvor eine Unwetterwarnung mit orkanartigen Böen herausgegeben. Dies blieb zwar aus, trotzdem kam es im Bundesland zu Gewittern und Starkregen. In Kleve fielen laut DWD pro Stunde und Quadratmeter bis zu 28 Liter Regen. Größere Einsätze gab es in der Stadt aber nicht. «Im ganzen Kreis Kleve sind wir weitestgehend verschont geblieben», so ein Polizeisprecher.