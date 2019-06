Unbekannte attackieren Bäckerei-Gäste mit Kaffee: Verletzte

Düren (dpa/lnw) - Zerbrochenes Glas und Geschirr, umgeworfene Stühle, Kaffee auf dem Boden: So sah es am frühen Mittwochmorgen in einer Dürener Bäckerei aus. Drei Unbekannte hatten dort eine Gruppe anderer Gäste angegriffen. Ein 21-Jähriger und ein 27-Jähriger seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Täter flüchteten.

Von dpa