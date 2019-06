Laschet zu Klimadebatte: «Wollen Industrieland bleiben»

Dortmund (dpa) - In der Debatte um Klimaschutz und Kohleausstieg hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet betont, man wolle Industrieland bleiben. Die Gleichung «Kohle ist Böse, alles andere ist gut», sei falsch, sagte der CDU-Politiker bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am Mittwoch in Dortmund. Wenn Stahlwerke, Aluminiumwerke oder die chemische Industrie nicht in Deutschland gehalten werden könnten, werde das für Hunderttausende Menschen den Verlust einer gesicherten Arbeit bedeuten.

Von dpa